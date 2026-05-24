Раскрыты подробности проекта меморандума между США и Ираном

Проект соглашения между США и Ираном предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней. Об этом сообщает Axios со ссылкой на документ.
Согласно документу, в период перемирия Иран и США продолжат переговоры по ядерной программе исламской республики, а также будут обсуждать дальнейшие условия урегулирования.
Проект соглашения предполагает начало работ по разминированию Ормузского пролива. В этот период судоходство через пролив будет открыто, а Иран получит возможность свободно экспортировать нефть.
Ранее президент Дональд Трамп заявил, что проект соглашения в целом уже согласован и ожидает окончательного утверждения США, Ираном и рядом других стран. Подробности будут обнародованы позже.
Глава Белого дома отмечал, что в рамках будущего соглашения между США и Ираном будет восстановлено судоходство через Ормузский пролив. Это входит в число основных элементов договоренностей.