Раскрыты подробности проекта меморандума между США и Ираном

Axios: проект соглашения США и Ирана предполагает перемирие на 60 дней.

Источник: Комсомольская правда

Проект соглашения между США и Ираном предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней. Об этом сообщает Axios со ссылкой на документ.

Согласно документу, в период перемирия Иран и США продолжат переговоры по ядерной программе исламской республики, а также будут обсуждать дальнейшие условия урегулирования.

Проект соглашения предполагает начало работ по разминированию Ормузского пролива. В этот период судоходство через пролив будет открыто, а Иран получит возможность свободно экспортировать нефть.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что проект соглашения в целом уже согласован и ожидает окончательного утверждения США, Ираном и рядом других стран. Подробности будут обнародованы позже.

Глава Белого дома отмечал, что в рамках будущего соглашения между США и Ираном будет восстановлено судоходство через Ормузский пролив. Это входит в число основных элементов договоренностей.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
