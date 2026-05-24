МЧС Киргизии: Эвакуация тела Наговицыной несет высокие риски для спасателей

Эвакуация тела российской альпинистки Натальи Наговицыной, которую не смогли спасти ранее с пика Победы, несет в себе высокие риски для жизни спасателей. Об этом в субботу, 23 мая, сообщили в МЧС Киргизии.
— Пик Победы является одной из самых сложных и опасных вершин в мире. Проведение спасательных и эвакуационных операций на высотах более семи тысяч метров сопряжено с крайне высоким риском для жизни спасателей, — заявил представитель ведомства РИА Новости.
Он отметил, что проведение высотных поисково-эвакуационных работ в этом районе зависит от погодных условий, уровня лавинной опасности, состояния маршрутов и наличия профессионально подготовленной команды альпинистов.
В МЧС сообщили, что готовы рассмотреть возможность оказания содействия в эвакуации тела альпинистки, если будет принято решение о проведении операции, сказано в статье.
12 августа 2025 года Наговицина сломала ногу на пике Победы в горах Киргизии на высоте свыше 7000 метров. Из-за этого она не смогла продолжить спуск.
Официальную операцию по эвакуации прекратили 2 сентября. Дрон с помощью видео подтвердил, что альпинистка уже мертва. Она провела на склоне 21 день при температуре около минус 26 градусов без еды и воды под скалой Птица. Подобных прецедентов о спасении в таких условиях в мировой истории нет.
