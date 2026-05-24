Французский оперный певец Коффинье-Барри заявил о намерении жить в России

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Французский оперный певец Йоаким Коффинье-Барри, ставший победителем VIII Международного музыкального конкурса-фестиваля «Дорога на Ялту», в интервью ТАСС заявил о желании остаться жить в России и создать большую семью, потому что чувствует себя здесь счастливым.
«Да, я планирую остаться в России, жить здесь, создать семью, взять в жены русскую девушку и растить детей — большую семью, если получится, — указал он, отвечая на соответствующий вопрос. — Я очень люблю Россию и чувствую себя здесь счастливым».