70% месячной нормы осадков за один ливень выпало в Нижнем Новгороде

Сегодняшний ливень стал серьезным испытанием для городской инфраструктуры Нижнего Новгорода. Как сообщили в администрации города, практически одномоментно выпало 28,2 мм осадков, что составляет около 70% от среднемесячной нормы.
Наибольшая нагрузка пришлась на нижнюю часть города. В соцсетях появились кадры с потоками воды на Мещере, однако в МБУ «Дорожник» заверили, что на Мещерском бульваре и улице Совнаркомовской вода уже ушла в ливневую канализацию. Аналогичная ситуация наблюдалась на улице Карла Маркса — сейчас там работает дополнительная водооткачивающая техника для скорейшего освобождения проезжей части.
Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Во всех районах, где традиционно фиксируются подтопления, организовано дежурство бригад и спецтехники, чтобы оперативно реагировать на последствия залповых ливней.
Ранее сообщалось, что конец мая в Нижегородской области будет теплее обычного на 1−2 градуса.