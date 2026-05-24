Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

70% месячной нормы осадков за один ливень выпало в Нижнем Новгороде

За короткое время на улицы города обрушилось 28,2 мм осадков. Несмотря на локальные подтопления, ливневая канализация справляется с нагрузкой.

Сегодняшний ливень стал серьезным испытанием для городской инфраструктуры Нижнего Новгорода. Как сообщили в администрации города, практически одномоментно выпало 28,2 мм осадков, что составляет около 70% от среднемесячной нормы.

Наибольшая нагрузка пришлась на нижнюю часть города. В соцсетях появились кадры с потоками воды на Мещере, однако в МБУ «Дорожник» заверили, что на Мещерском бульваре и улице Совнаркомовской вода уже ушла в ливневую канализацию. Аналогичная ситуация наблюдалась на улице Карла Маркса — сейчас там работает дополнительная водооткачивающая техника для скорейшего освобождения проезжей части.

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Во всех районах, где традиционно фиксируются подтопления, организовано дежурство бригад и спецтехники, чтобы оперативно реагировать на последствия залповых ливней.

Ранее сообщалось, что конец мая в Нижегородской области будет теплее обычного на 1−2 градуса.