От +15 до +29 и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 24 мая

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 24 мая порадует любителей летней жары, но по области не обойдется без грозы и сильного ветра. Подробный прогноз на воскресенье выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 24 мая в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Ветер восточной четверти разовьет скорость 6 — 11 м/с. В ночь на 25 мая также будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточной четверти задует со скоростью 6 — 11 м/с. Таким образом, погода в Ростове-на-Дону 24 мая будет сухой, в отличие от некоторых районов области.
В Ростовской области в воскресенье синоптики тоже прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Вечером местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, в остальное время осадков не ожидается. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 6 — 11 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 — 18 м/с. В ночь на понедельник — снова облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточной четверти задует со скоростью 6 — 11 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 24 мая в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +27 — +29 градусов. В ночь на 25 мая ожидается от +15 до +17 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха в воскресенье составит от +21 до +27 градусов, местами столбики термометров поднимутся до +32. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +14 — +19 градусов, при прояснениях — до +9.
Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
