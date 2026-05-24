Следы древних поселений обнаружили археологи на территории Успенского монастыря в Красноярске

На территории Успенского монастыря в Красноярске археологи обнаружили следы нескольких древних поселений, сообщили в соцсетях городского департамента градостроительства. В ходе раскопок, охвативших около 1000 квадратных метров, найдены артефакты конца неолита — начала бронзового века: фрагменты керамической посуды, каменные ножи, скребки и наконечники стрел. Среди находок — фрагмент керамического сосуда, богато украшенный сложным геометрическим орнаментом, относящийся к афанасьевской археологической культуре и датируемый III тысячелетием до н. э. Для территории Красноярска такая находка редкость, отмечают в соцсетях департамента градостроительства Красноярска. Ещё более ценны находки культурного слоя (обнаруженного в ходе археологических работ), предварительно датируемого финалом эпохи верхнего палеолита. Это свидетельства стоянки охотников на мамонтов и северных оленей. Среди артефактов ушедших эпох — кирпич с крестообразным клеймом из монастырской кладки конца XIX века. По словам научного руководителя полевого исследовательского отряда, археолога Юрия Гревцова, в районе Удачного памятники эпохи палеолита выявлены впервые за годы исследований, а коллекция находок уже превышает 5000 предметов. Археологические раскопки ведутся в рамках подготовки к строительству нового келейного корпуса Свято-Успенского мужского монастыря. Напомним, ранее в реестр объектов культурного наследия в Красноярском крае были внесены два археологических памятника, относящихся к эпохе раннего железного века. Фото: ГрадВестник.