European Gymnastics вернул флаг российским гимнасткам на ЧЕ в Болгарии

СОФИЯ, 24 мая. /ТАСС/. Российские спортсменки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии под флагом страны. Об этом сообщается на сайте Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).
В разделе, в котором опубликована информация о турнире в Болгарии, среди участников указана сборная России.
Ранее исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турнирам с флагом и гимном. В пресс-службе European Gymnastics сообщили ТАСС, что решение исполкома организации о возможности снятия ограничений с россиян и белорусов будет опубликовано 24 мая.
В марте 2022 года World Gymnastics отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе, при этом участие в командных дисциплинах было исключено. В нейтральном статусе россияне и белорусы могли выступать с 2024 года.
Чемпионат Европы пройдет в болгарской Варне с 27 по 31 мая.