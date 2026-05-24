European Gymnastics вернул флаг российским гимнасткам на ЧЕ в Болгарии

В марте 2022 года World Gymnastics отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе, при этом участие в командных дисциплинах было исключено. В нейтральном статусе россияне и белорусы могли выступать с 2024 года.