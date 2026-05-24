Минздрав сообщил о постепенном омоложении рака предстательной железы

Рак предстательной железы в России постепенно выявляют у более молодых пациентов, сообщил РИА Новости главный уролог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы, руководитель Московского урологического центра Дмитрий Пушкарь.
По словам специалиста, на фоне этой тенденции особое значение приобретает своевременная диагностика заболевания.
Пушкарь рекомендовал мужчинам после 40 лет хотя бы один раз пройти профилактический осмотр у уролога. По его словам, обследование позволяет оценить факторы риска, изучить семейный анамнез и определить, как часто пациенту необходимо дальнейшее наблюдение.
Главный уролог Минздрава подчеркнул, что раннее выявление заболевания остается одним из ключевых факторов при оказании медицинской помощи пациентам с раком предстательной железы.
