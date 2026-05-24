Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке бензовоз спровоцировал массовое ДТП, есть пострадавший

Цепная авария с участием четырёх машин произошла на трассе Морпорт — Аэропорт.

Источник: Комсомольская правда

На Камчатке днём 24 мая на трассе Морпорт — Аэропорт произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись четыре автомобиля, один человек пострадал. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Камчатки, авария случилась на 18-м километре автодороги. По предварительным данным, бензовоз столкнулся с легковым автомобилем. От мощного удара легковушку отбросило на соседнюю машину. Та, в свою очередь, перелетела через отбойник и врезалась в транспортное средство, двигавшееся по встречной полосе.

Таким образом, в цепную аварию оказались вовлечены четыре автомобиля, включая бензовоз. По предварительной информации, в результате ДТП пострадал один человек. Данные о его состоянии и тяжести полученных травм пока уточняются.

На месте происшествия работают экстренные службы — сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и бригада скорой медицинской помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии, включая причины, по которым бензовоз допустил столкновение. Рассматриваются различные версии — от несоблюдения дистанции до потери управления. Движение на участке трассы временно затруднено, автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru