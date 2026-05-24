Axios: во время перемирия Ормузский пролив откроют, Иран сможет продавать нефть

На время прекращения огня судоходство через Ормузский пролив будет открыто. При этом Иран сможет свободно проводить торговые операции с нефтью. Об этом информирует портал Axios.
Проект договора предполагает, что США разблокируют порты Ирана и смягчат санкционное давление на Иран.
Кроме этого, по данным портала, американские военные останутся в районе Ирана до достижения полноценного соглашения.
Ранее Axios сообщал, что согласно проекту договора между Вашингтоном и Тегераном, перемирие будет продлено на 60 дней.
На днях хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что 24 мая примет решение по войне с Ираном, а именно — начнет ли Вашингтон полномасштабную военную операцию против Тегерана.
По словам американского президента, проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован.