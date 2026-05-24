Axios: во время перемирия Ормузский пролив откроют, Иран сможет продавать нефть

Иран во время перемирия сможет свободно торговать нефтью.

Источник: Комсомольская правда

На время прекращения огня судоходство через Ормузский пролив будет открыто. При этом Иран сможет свободно проводить торговые операции с нефтью. Об этом информирует портал Axios.

Проект договора предполагает, что США разблокируют порты Ирана и смягчат санкционное давление на Иран.

Кроме этого, по данным портала, американские военные останутся в районе Ирана до достижения полноценного соглашения.

Ранее Axios сообщал, что согласно проекту договора между Вашингтоном и Тегераном, перемирие будет продлено на 60 дней.

На днях хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что 24 мая примет решение по войне с Ираном, а именно — начнет ли Вашингтон полномасштабную военную операцию против Тегерана.

По словам американского президента, проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
