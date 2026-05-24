Главные новости к утру 24 мая

МЧС отчиталось о завершении поисковых работ в Старобельске, где в ночь на 22 мая дроны ВСУ атаковали общежитие колледжа педуниверситета. Окончательное число погибших — 21 человек.
Проект мирного соглашения между США и Ираном почти согласован и ожидает финального утверждения, сообщил Дональд Трамп. По данным Axios, в него входит соглашение о продлении перемирия и возобновление судоходства в Ормузском проливе.
Возле Белого дома произошла стрельба. Нападавший погиб, еще один человек ранен.
В Белграде антиправительственный митинг перерос в столкновения демонстрантов с полицией. Задержаны 23 человека.