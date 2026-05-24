В Красноярском крае открыты 400 вакансий с ежедневной оплатой

Этой весной в Красноярском крае появилось почти 400 вакансий с выплатой «день в день», подсчитали аналитики hh.ru.
Чаще всего моментальный расчёт обещают курьерам и почтальонам — на них приходится 36% таких предложений. Следом идут продавцы, кассиры, упаковщики, комплектовщики и маркировщики.
Такие объявления публикуют в основном розничные сети, логистические компании и организации из сферы услуг для бизнеса. Опыт в большинстве случаев не требуется — работодатели ценят ответственность и способность быстро схватывать новое.
Среди необычных подработок с ежедневной оплатой встречались вакансии колориста автоэмалей, монтажника кондиционеров и менеджера службы контроля.