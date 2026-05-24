Юрист Сорокина объяснила, за что могут досрочно выселить из съемной квартиры

«Основания для досрочного выселения жильца перечислены в статье 687 Гражданского кодекса РФ. На практике наиболее распространенные причины — это систематическая неуплата аренды, порча имущества, использование квартиры не по назначению, нарушение прав соседей, а также незаконная субаренда, если она запрещена договором», — пояснила собеседница агентства. Поводом, по ее словам, может стать и ситуация, когда квартира превращается в офис, склад или площадку для шумных вечеринок.