Юрист Сорокина объяснила, за что могут досрочно выселить из съемной квартиры

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Жильца съемной квартиры в России могут досрочно выселить за систематическую неуплату аренды, порчу имущества, использование жилья не по назначению, нарушение прав соседей и незаконную пересдачу, например посуточно. Об этом сообщила ТАСС замдиректора правовой организации «Альтернатива» в Новосибирске, юрист Екатерина Сорокина.
«Основания для досрочного выселения жильца перечислены в статье 687 Гражданского кодекса РФ. На практике наиболее распространенные причины — это систематическая неуплата аренды, порча имущества, использование квартиры не по назначению, нарушение прав соседей, а также незаконная субаренда, если она запрещена договором», — пояснила собеседница агентства. Поводом, по ее словам, может стать и ситуация, когда квартира превращается в офис, склад или площадку для шумных вечеринок.
Отдельно юрист остановилась на законе о тишине. Один штраф к выселению, как правило, не ведет. Но если жалобы соседей повторяются, регулярно приезжает полиция и выносятся постановления о привлечении к административной ответственности, суд может увидеть в этом систематическое нарушение прав других жильцов и расторгнуть договор найма.
Пока договор действует, выселить арендатора можно лишь по соглашению сторон или по решению суда. «Самовольные действия собственника, например, требование немедленно освободить квартиру, смена замков или вынос вещей жильца, могут быть квалифицированы как самоуправство», — отметила Сорокина.
Сроки предупреждения о выезде зависят от договора. По общему правилу наниматель сообщает о решении съехать за три месяца, но чаще в договорах прописывают срок 30 дней.
Если расторжения договора хочет собственник, все упирается в основания. «При серьезных нарушениях: длительной неуплате, существенной порче имущества, систематическом нарушении прав соседей — суд может расторгнуть договор досрочно. Но даже в такой ситуации немедленное выселение без суда обычно незаконно», — заключила Сорокина.