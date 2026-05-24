«Каролина» сравняла счет в серии плей-офф НХЛ с «Монреалем»

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. «Каролина» дома со счетом 3:2 в овертайме обыграла «Монреаль» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Эрик Робинсон (3-я минута), Николай Элерс (38, 64). У «Монреаля» отличился Джош Андерсон (12, 53).
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников и его одноклубник защитник Александр Никишин не отметились результативными действиями. Также очков в матче не набрал форвард «Монреаля» Иван Демидов.
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третья игра серии пройдет в ночь на 26 мая по московскому времени на домашней арене «Монреаля».
«Каролина» по итогам регулярного чемпионата выиграла Столичный дивизион. В первом раунде команда со счетом 4−0 в серии обыграла «Оттаву», во втором раунде подопечные Рода Бриндамора с таким же счетом победили «Филадельфию». «Монреаль» по итогам регулярного чемпионата стал третьим в Атлантическом дивизионе, в первом раунде команда была сильнее «Тампы», во втором раунде переиграла «Баффало», обе серии завершились со счетом 4−3.
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.