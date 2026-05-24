Водителей смогут отключать от сервисов такси при нарушении режима труда и отдыха

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российские власти проработают механизм, при котором водителей смогут отключать от сервисов заказа такси при несоблюдении режима труда и отдыха. Это следует из утвержденного правительством РФ документа, с которым ознакомился ТАСС.
По задумке, будет возможность отключать водителя от агрегатора и в случае грубых или постоянных нарушений законов России, касающихся безопасности движения.
Такие меры должны быть проработаны к 2029 году Минтрансом, МВД России, региональными властями при участии сервисов такси. По итогам ожидается доклад в кабмин.