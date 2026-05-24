«Авито путешествия»: более четверти россиян путешествуют не чаще раза в год

Эксперты отметили, что планирование остается важной частью путешествий: 40% россиян заранее продумывают маршрут, жилье и билеты. Особенно это характерно для молодых людей 18−24 лет (47%). Полностью спонтанный отдых выбирают 15% опрошенных, чаще — люди старше 65 лет. Однако жесткие сценарии теряют популярность. Самой распространенной моделью стал «гибкий план» — с заранее заданным маршрутом, но возможностью менять его по ходу поездки (40%). Еще 30% предпочитают принимать решения уже на месте.