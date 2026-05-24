«Авито путешествия»: более четверти россиян путешествуют не чаще раза в год

Самым популярным видом отдыха является пляжный, говорится в исследовании.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Большинство — 26% — опрошенных россиян путешествуют один раз в год, самым популярным видом отдыха является пляжный. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито путешествия», с которым ознакомился ТАСС.

«Самый распространенный формат — поездки раз в год (26%). Еще 21% путешествуют два-три раза в год. При этом мужчины чаще женщин вовсе не ездят в отпуск (24% против 19%)», — рассказали в компании.

Согласно опросу, оптимальным форматом отдыха россияне считают сочетание активности и расслабления — такой вариант выбрали 37% респондентов. Исключительно спокойный или полностью активный отдых набрали по 22%, а формат «жить как местный» — 12%. Среди направлений лидируют поездки к морю (34%). Городской туризм выбирают 15% россиян, загородный отдых — 13%. Главным критерием остается комфорт: его ставят на первое место 41% опрошенных. При этом 38% готовы тратить больше ради впечатлений, а экономию как приоритет рассматривают 14%.

Эксперты отметили, что планирование остается важной частью путешествий: 40% россиян заранее продумывают маршрут, жилье и билеты. Особенно это характерно для молодых людей 18−24 лет (47%). Полностью спонтанный отдых выбирают 15% опрошенных, чаще — люди старше 65 лет. Однако жесткие сценарии теряют популярность. Самой распространенной моделью стал «гибкий план» — с заранее заданным маршрутом, но возможностью менять его по ходу поездки (40%). Еще 30% предпочитают принимать решения уже на месте.

Что касается трат, то большинство путешественников придерживаются среднего бюджета (63%), однако каждый пятый готов доплачивать за удобство, а 11% ориентируются на минимальные расходы.

Онлайн-опрос проведен среди 7,8 тыс. совершеннолетних россиян в мае 2026 года.