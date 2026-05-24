Польша подняла в небо свои истребители из-за якобы активности РФ на Украине

Польша подняла в воздух свои дежурные истребители в связи с якобы активностью российской дальней авиации на Украине. Об этом сообщает оперативное командование Вооруженных сил страны на своей странице в социальной сети Х.
— В соответствии с действующими процедурами Оперативное командование Вооружённых сил привело в боевую готовность имеющиеся в его распоряжении силы и средства. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационная разведка приведены в состояние боевой готовности, — говорится в публикации.
По информации командования, меры являются превентивными и направлены на защиту воздушного пространства, особенно в районах, близких к потенциально опасным зонам. В ведомстве отметили, что продолжают следить за развитием ситуации.
При этом на прошлой неделе Вооруженные силы Польши подняли в воздух истребители якобы из-за пролетевшего над Балтийским морем российского самолета Ил-20. По словам главы минобороны республики Владислава Косиняк-Камыша, российский самолет выполнял полет без включенного транспондера. При этом Оперативное командование видов ВС Польши отметило, что самолет не нарушил воздушное пространство страны.