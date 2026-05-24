Польша подняла в небо свои истребители из-за якобы активности РФ на Украине

При этом на прошлой неделе Вооруженные силы Польши подняли в воздух истребители якобы из-за пролетевшего над Балтийским морем российского самолета Ил-20. По словам главы минобороны республики Владислава Косиняк-Камыша, российский самолет выполнял полет без включенного транспондера. При этом Оперативное командование видов ВС Польши отметило, что самолет не нарушил воздушное пространство страны.