Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша подняла в небо свои истребители из-за якобы активности РФ на Украине

Польша подняла в воздух свои дежурные истребители в связи с якобы активностью российской дальней авиации на Украине. Об этом сообщает оперативное командование Вооруженных сил страны на своей странице в социальной сети Х.

Польша подняла в воздух свои дежурные истребители в связи с якобы активностью российской дальней авиации на Украине. Об этом сообщает оперативное командование Вооруженных сил страны на своей странице в социальной сети Х.

— В соответствии с действующими процедурами Оперативное командование Вооружённых сил привело в боевую готовность имеющиеся в его распоряжении силы и средства. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационная разведка приведены в состояние боевой готовности, — говорится в публикации.

По информации командования, меры являются превентивными и направлены на защиту воздушного пространства, особенно в районах, близких к потенциально опасным зонам. В ведомстве отметили, что продолжают следить за развитием ситуации.

При этом на прошлой неделе Вооруженные силы Польши подняли в воздух истребители якобы из-за пролетевшего над Балтийским морем российского самолета Ил-20. По словам главы минобороны республики Владислава Косиняк-Камыша, российский самолет выполнял полет без включенного транспондера. При этом Оперативное командование видов ВС Польши отметило, что самолет не нарушил воздушное пространство страны.