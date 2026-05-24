В США сообщили о гибели стрелявшего у Белого дома: преступник умер в больнице

Открывший стрельбу возле Белого дома мужчина скончался в больнице от полученных ранений. Об этом сообщила журналистка The Wall Street Journal Меридит МакГро.
Подозреваемым в стрельбе является 21-летний Несир Бест. Он подошел к КПП в районе 17-й улицы Северо-Запад. Мужчина достал оружие из сумки и открыл огонь по дежурным офицерам.
«Полицейские Секретной службы открыли ответный огонь, ранив подозреваемого, который был доставлен в местную больницу, где позже скончался», — цитирует журналиста спецслужбы США.
Бест имел психические расстройства. Он ранее уже попадал в поле зрения местных правоохранителей. Мужчина нарушал судебный запрет на приближение к Белому дому.
Как писал KP.RU, в момент стрельбы президент США Дональд Трамп и другие лица, находящиеся под государственной охраной, были внутри Белого дома. В Секретной службе отметили, что американский лидер не пострадал.