Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США сообщили о гибели стрелявшего у Белого дома: преступник умер в больнице

Виновник стрельбы у резиденции Трампа умер в больнице.

Источник: Комсомольская правда

Открывший стрельбу возле Белого дома мужчина скончался в больнице от полученных ранений. Об этом сообщила журналистка The Wall Street Journal Меридит МакГро.

Подозреваемым в стрельбе является 21-летний Несир Бест. Он подошел к КПП в районе 17-й улицы Северо-Запад. Мужчина достал оружие из сумки и открыл огонь по дежурным офицерам.

«Полицейские Секретной службы открыли ответный огонь, ранив подозреваемого, который был доставлен в местную больницу, где позже скончался», — цитирует журналиста спецслужбы США.

Бест имел психические расстройства. Он ранее уже попадал в поле зрения местных правоохранителей. Мужчина нарушал судебный запрет на приближение к Белому дому.

Как писал KP.RU, в момент стрельбы президент США Дональд Трамп и другие лица, находящиеся под государственной охраной, были внутри Белого дома. В Секретной службе отметили, что американский лидер не пострадал.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше