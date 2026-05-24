В аэропортах Калуги, Ярославля и Череповца ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Калуги, Череповца и Ярославля. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в канале в МАХ.
«Аэропорты Калуги (“Грабцево”), Череповца, Ярославля (“Туношна”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что соответствующие ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
При этом ранее были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода.
