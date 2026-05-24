Указатели для заблудившихся появятся в лесах Южного Урала

Указатели для заблудившихся появятся в лесах Южного Урала, сообщили в Центре развития поискового добровольчества.

Речь идет о проекте «Стрелки», который призван помочь таким людям, а также облегчить проведение спасательных операций. Указатели подскажут направление до ближайшего населенного пункта, базы отдыха или трассы. На табличках будут телефоны экстренных служб — 112 — и добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». У каждой таблички будет индивидуальный номер, чтобы спасателям было легче соориентироваться, где находится человек.

За два года в области было более 1 тысячи 200 заявок на поиски заблудившихся. Чаще всего люди теряются в лесах Миасского и Чебаркульского округов.