В МЧС Киргизии рассказали о сложности эквакуации альпинистки Наговицыной

Возможная эвакуация тела российской альпинистки Натальи Наговицыной с пикп Победы связана с крайне высокими рисками для спасательных групп. Об этом сообщил представитель МЧС Киргизии.
«Пик Победы является одной из самых сложных и опасных вершин мира, а проведение спасательных и эвакуационных операций на высотах свыше 7000 метров сопряжено с крайне высоким риском для жизни спасателей», — цитирует источник РИА Новости.
По данным ведомства, проведение любых поисково-эвакуационных работ в этом районе напрямую зависит от погодных условий, уровня лавинной опасности, состояния маршрутов и наличия опытной альпинистской команды.
В МЧС Киргизии отметили, что готовы рассмотреть возможность содействия в эвакуации тела Наговицыной, если будет принято соответствующее решение о проведении операции.
Напомним, Наговицына стремилась завершить программу «Снежный барс», включающую покорение пяти семитысячников бывшего СССР. Пик Победы стал одной из ключевых целей ее проекта.
В августе 2025 года она отправилась в экспедицию вместе с тремя альпинистами. После успешного восхождения на этапе спуска Наговицына сломала ногу.
Спутники Натальи оказали ей первую помощь, организовали временный лагерь и попытались обеспечить базовые условия выживания, после чего начались попытки эвакуации.
Пик Победы считается одной из самых сложных и опасных гор мира, получившей неофициальное название «Гора-убийца». Экстремальные перепады высот, ураганные ветры и температуры до −26°C делают любые спасательные операции крайне затруднительными.
В середине августа попытки спасения столкнулись с тяжелыми погодными условиями и чередой новых трагедий. Один из участников спасательной операции погиб при спуске.
Несмотря на отдельные признаки жизни Наговицыной, зафиксированные с помощью дронов, дальнейшее продвижение спасателей было остановлено из-за лавинной опасности и шторма.
Как писал KP.RU, позже спасательная операция была фактически прекращена. 2 сентября 2025 года Наталья Наговицына была признана погибшей.