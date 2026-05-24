Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС Киргизии рассказали о сложности эквакуации альпинистки Наговицыной

МЧС Киргизии указало на риски эвакуации тела Наговицыной с пика Победы.

Источник: Комсомольская правда

Возможная эвакуация тела российской альпинистки Натальи Наговицыной с пикп Победы связана с крайне высокими рисками для спасательных групп. Об этом сообщил представитель МЧС Киргизии.

«Пик Победы является одной из самых сложных и опасных вершин мира, а проведение спасательных и эвакуационных операций на высотах свыше 7000 метров сопряжено с крайне высоким риском для жизни спасателей», — цитирует источник РИА Новости.

По данным ведомства, проведение любых поисково-эвакуационных работ в этом районе напрямую зависит от погодных условий, уровня лавинной опасности, состояния маршрутов и наличия опытной альпинистской команды.

В МЧС Киргизии отметили, что готовы рассмотреть возможность содействия в эвакуации тела Наговицыной, если будет принято соответствующее решение о проведении операции.

Напомним, Наговицына стремилась завершить программу «Снежный барс», включающую покорение пяти семитысячников бывшего СССР. Пик Победы стал одной из ключевых целей ее проекта.

В августе 2025 года она отправилась в экспедицию вместе с тремя альпинистами. После успешного восхождения на этапе спуска Наговицына сломала ногу.

Спутники Натальи оказали ей первую помощь, организовали временный лагерь и попытались обеспечить базовые условия выживания, после чего начались попытки эвакуации.

Пик Победы считается одной из самых сложных и опасных гор мира, получившей неофициальное название «Гора-убийца». Экстремальные перепады высот, ураганные ветры и температуры до −26°C делают любые спасательные операции крайне затруднительными.

В середине августа попытки спасения столкнулись с тяжелыми погодными условиями и чередой новых трагедий. Один из участников спасательной операции погиб при спуске.

Несмотря на отдельные признаки жизни Наговицыной, зафиксированные с помощью дронов, дальнейшее продвижение спасателей было остановлено из-за лавинной опасности и шторма.

Как писал KP.RU, позже спасательная операция была фактически прекращена. 2 сентября 2025 года Наталья Наговицына была признана погибшей.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше