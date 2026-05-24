Юрист назвал популярные схемы обмана в сфере ЖКХ

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости. Топ-пять схем обмана в сфере жилищно-коммунального хозяйства за май возглавило сообщение в мессенджере или на почте от некоего «Инфоцентра ЖКХ» о наличии задолженности, сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед, руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев.
«Наш проект подготовил топ-пять схем обмана в сфере ЖКХ в мае. На первом месте — сообщение в мессенджере и на почте от некоего “Инфоцентра ЖКХ” о наличии задолженности. “Зафиксировано нарушение срока оплаты коммунальных услуг. Начислен штраф и сформирована задолженность. Во избежание дополнительных начислений рекомендуется оплатить”. И ссылка», — сказал Соловьев.
На втором месте, по его словам, расположилось сообщение якобы от управляющей компании о том, что в ТСЖ проводится «уточнение личных данных жильцов». Аналогичное сообщение может прийти и в фальшивом домовом чате, созданном специально для мошенничества. Как добавил юрист, после «сверки данных» также предлагается ссылка или код для завершения процедуры.
«На третьем месте уже набившая оскомину, но по-прежнему эффективная схема с установкой домофона. Теперь мошенники ссылаются на решение общего собрания, на котором потенциальная жертва отсутствовала. И, чтобы решение было легитимным, надо проголосовать, просто перейдя по ссылке. На четвертом месте — фальшивые квитанции на сверку или доплату налога на имущество», — рассказал юрист.
По словам Соловьева, на пятом месте — «онлайн-голосование» за какое-либо доброе и полезное для жильцов дело — высадку цветов во дворе, ямочный ремонт дороги, покраску скамейки или ограждения или установку навеса: для того чтобы «проголосовать», необходимо перейти по присланной аферистами ссылке.