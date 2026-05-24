В Омске прошли молебны о выпускниках, сдающих ЕГЭ

ЕГЭ в этом году стартует 1 июня и продлится до 9 июля. Выпускникам нужно будет сдать два обязательных предмета — русский язык и математику, — а также дисциплины по выбору для поступления в вузы. Участники экзаменов, их родители и педагоги отмечают, что этот период связан с сильным эмоциональным напряжением и требует немало сил. Молебны, которые проводит Омская епархия, призваны поддержать выпускников и дать им необходимые силы для предстоящих испытаний.