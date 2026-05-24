США назвали условие отвода войск от Ирана

«Американские вооруженные силы, мобилизованные в последние месяцы, будут оставаться в регионе в течение 60 дней и будут выведены лишь в случае заключения окончательной сделки», — говорится в материале.
В свою очередь портал также сообщал, что согласно проекту договора между США и Ираном, перемирие будет продлено на 60 дней. Отмечалось, что на это время прекращения огня судоходство через Ормузский пролив будет открыто, и Иран сможет свободно проводить с нефтью торговые операции.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что 24 мая примет решение по войне с Ираном. По его словам, именно тогда станет известно, начнет ли Вашингтон полномасштабную военную операцию против Тегерана. При этом американский лидер сообщал, что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован.