Белая река. Почему в Нижегородской области надои выше, чем в Европе

Коровы в центре России дают всё больше молока: по итогам 2025 года его производство в Нижегородской области за пять лет выросло на 30%. Чтобы достичь таких результатов, аграрии не жалеют времени, сил и денег. Но с начала 2026 года молочные реки текут на переработку по низким ценам, которые ставят под вопрос рентабельность бизнеса. Какие ещё проблемы и радости у нижегородских молочников, разбирался nn.aif.ru.
На генетическом уровне.
Дойное стадо племзавода в Большеболдинском районе насчитывает 1170 коров.
В 2025 году одна дойная (фуражная) корова племзавода дала свыше 12,6 тонны молока. Для сравнения: в России среднестатистическая корова даёт около 5−6 тонн молока в год. За счёт чего удалось достичь таких рекордных надоев?
В первую очередь дело в селекционно-племенной работе и продуктивности скота на генетическом уровне. «Мы работаем с племенным ядром: осеменяем высокопродуктивных коров семенем быков-производителей, чьё потомство и матери тоже имели высокие надои, — говорит главный зоотехник племзавода Евгений Памаев. — Второй важный момент — нормированное кормление. Основные грубые корма у нас собственного производства, а высокобелковые жмыхи, шроты, премиксы для лактирующих коров — как у всех, покупные».
На племзаводе полностью механизировали системы доения и навозоудаления. «Производительность труда от этого растёт, но рабочих рук всё равно не хватает. Профессионалы своего дела по возрасту уходят на покой, а молодёжь трактором на село не затащишь — нет престижа профессии, — говорит руководитель племзавода Сергей Демашов. — Вроде и зарплаты неплохие: в среднем по хозяйству около 80 тыс. руб. в месяц, у доярки — более 100 тыс. руб. Но что скрывать — работа тяжёлая. Мы занимаемся комплексным развитием территорий, строим жильё для молодых кадров, но всех желающих им не обеспечишь».
По словам Сергея Демашова, проблема в том, что с начала 2026 года в регионе упала закупочная стоимость молока. В 2025 году литр стоил 60 ₽, сейчас — около 40 ₽ Производители сетуют: склады торговых сетей переполнены продукцией. Но разве литр переработанного молока на полке магазина за год подешевел?
«Ещё в 2025 году у нас вопросов по доходности бизнеса не было. Мы обеспечивали кредитные нагрузки, закупали высокобелковые шроты, жмыхи, выплачивали зарплату. Сейчас все свои обязательства выполняем, но работать стало сложнее», — резюмирует Сергей Демашов.
Да, молочное животноводство у нас поддерживает государство. Совокупный объём госсредств на поддержку отрасли в Нижегородской области в 2026 году составит 1,67 млрд руб., сообщил замгубернатора Егор Поляков.
Казна выплачивает животноводам субсидии на производство молока, на племенное животноводство, компенсирует траты на закупку роботизированных доильных установок, есть программа льготного кредитования, возмещения до половины прямых затрат на строительство и реконструкцию животноводческих объектов.
Доярки на вес золота.
Золотым фондом молочного животноводства России можно назвать и дойное стадо агрохолдинга в Бутурлинском округе. Сейчас оно полностью состоит из коров голштино-фризской породы. Около 5% коров здесь дают от 100 литров молока в день, на пике лактации — до 120 литров. Это рекордные для страны результаты.
Одно из главных условий высоких надоев — качественное содержание животных. Уже несколько лет в агрохолдинге идёт стройка. Здесь решили отказаться от старых животноводческих комплексов и построить новые по современным технологиям. Два комплекса уже работают. Сейчас возводят третий.
Средств на это требуется немало, но максимальная механизация рабочего процесса решает одну из главных проблем агрохолдинга — кадровую. Здесь хорошие доярки тоже на вес золота. А ведь их мастерство напрямую влияет на надои. Например, вымя надо правильно приготовить к механической дойке. С момента первого прикосновения к вымени должно пройти от 45 секунд, но не более полутора минут. Иначе гормоны сработают по-другому, и корова может не отдать всё молоко. Или затянуть с отдачей, увеличивая время дойки.
После запуска третьего животноводческого комплекса дойное стадо агрохолдинга с 2500 голов вырастет до 3300. Оказывается, численность поголовья напрямую влияет на рентабельность производства.
«Использовать на заготовке своих кормов высокопродуктивную технику невыгодно, если поголовье менее 600 голов, — объясняет заслуженный работник сельского хозяйства РФ генеральный директор агрохолдинга Константин Михеев. — Один кормоуборочный комбайн стоит более 100 млн руб., самоходный миксер — около 50 млн руб. А у нас в агрохолдинге три таких миксера, сейчас четвёртый надо покупать».
После увеличения дойного стада агрохолдинга совокупно коровы смогут давать до 120 тонн молока в день. Сегодня крупные молокоперерабатывающие заводы Нижегородской области готовы перерабатывать в среднем до 250 тонн молока в день.
«Молоком будет выгодно заниматься всегда. Этот продукт по питательности никто не отменит. Кашу без молока не сваришь, йогурт и сметану не сделаешь, — уверен Константин Михеев. — Закупочные цены на молоко с 2026 года действительно снизились, но такая нестабильная ситуация происходит периодически. В целом средние закупочные цены на молоко — очень приличные, и если грамотно наладить работу, то и зарабатывать можно».
Помочь тем, кто в поле.
Заведующий кафедрой экономической теории и методологии Института экономики ННГУ им. Н. И. Лобачевского, профессор, доктор экономических наук Александр Золотов:
— Так сложилось исторически, что сельское хозяйство в России служило донором для развития промышленности. Это было особенно понятно, например, в годы Великой Отечественной войны. Но потом сложилась некая инерция: есть первоочередные государственные программы, село потерпит. Как экономист могу сказать, что даже за советский период вложения в сельское хозяйства оказались меньше, чем из него взяли.
Потом были 1990-е годы с различными экспериментами на селе. Например, давайте крупное разделим на мелкое и так далее. Слава богу, этот период закончился.
Что изменилось? В сельское хозяйство пришли современные технологии: выросли производительность, качество и количество кормов, селекция. Аграрии старались идти в ногу со временем, и те, кто это делал, добились хороших результатов.
Конечно, есть проблемы общие для российской экономики, и для сельского хозяйства в том числе. Например, нехватка трудовых ресурсов. Не секрет, что кадров старше пенсионного возраста на селе значительно больше, чем в целом по экономике. Компенсировать этот разрыв неспособно даже существенное повышение производительности труда.
Ещё одна проблема — снижение закупочных цен на молоко. Торговые сети увеличивают давление и получают прибыль там, где проще, — с поставщиков сырья.
Должно ли в этот процесс вмешиваться государство? Антимонопольное ведомство чаще всего обращает внимание на завышение цен. Но занижение закупочных цен — это тоже использование монопольной власти! Это тоже нужно замечать.
У нас разговоры о развитии различных отраслей начинают с далёкого конца: научные достижения, молодые учёные… Но пока всё это не воплотилось в металл, в урожай, в то же молоко — это всё только идеи.
Идеями экономика не развивается. Над о поддерживать тех, кто их воплощает в жизнь.
Языком цифр.
739,1 тысячи тонн молока в 2025 году произвели по всем категориям хозяйств в Нижегородской области.
В 2025 году надой на одну корову дойного стада в регионе составил 8585 килограммов молока.
7800−8000 килограммов молока за 2024 год давала одна корова во Франции.
7500−7900 килограммов молока за тот же период доили от одной коровы в Италии.
8500−8700 килограммов в год даёт корова в Бельгии.
Средний надой на корову в год в Евросоюзе составляет 8120 килограммов в год.