Белая река. Почему в Нижегородской области надои выше, чем в Европе

На племзаводе полностью механизировали системы доения и навозоудаления. «Производительность труда от этого растёт, но рабочих рук всё равно не хватает. Профессионалы своего дела по возрасту уходят на покой, а молодёжь трактором на село не затащишь — нет престижа профессии, — говорит руководитель племзавода Сергей Демашов. — Вроде и зарплаты неплохие: в среднем по хозяйству около 80 тыс. руб. в месяц, у доярки — более 100 тыс. руб. Но что скрывать — работа тяжёлая. Мы занимаемся комплексным развитием территорий, строим жильё для молодых кадров, но всех желающих им не обеспечишь».