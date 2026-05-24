«Хоть бы лапки не намочить»: леопард «перелетел» через ручей в Приморье

Сотрудники национального парка Приморья установили фотоловушку в лесу и ушли, а спустя 20 минут в объектив попал молодой дальневосточный леопард. Хищник по кличке Leo 327M с легкостью перепрыгнул через водную преграду, чтобы не намочить лапки, сообщила пресс-служба нацпарка «Земля леопарда».
«Через 20 минут после их ухода в кадре появился молодой красавец Leo 327 М. Миссия “перебраться через реку, не намочив лапы” успешно выполнена, да ещё и с какой грацией — лео буквально перелетел», — говорится в сообщении.
Напомним, что недавно безмятежность и любопытство котят дальневосточного леопарда запечатлели в Приморье на скрытую камеру, установленную в логове хищников. Пока мама-кошка вышла, детеныши могут только выглядывать из укрытия.
Пока молодежь резвится «дома», взрослые отправляются по своим делам и не всегда в хорошую погоду. Оказывается, дождю не рады не только люди, но и пятнистые хищники — недавно хмурая погода расстроила дальневосточного леопарда, который шел по своим «кошачьим делам».