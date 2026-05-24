Движение по Садовому кольцу закрыто в обоих направлениях

Сегодня, 24 мая, с 7:00 до 18:30 будет временно закрыто движение по Садовому кольцу в обоих направлениях, а также на ряде прилегающих улиц в связи с проведением Московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо». Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Движение временно закрыто: с 7:00 до 18:30 по Садовому кольцу в обоих направлениях; до 19:30 на проспекте Академика Сахарова (от ул. Садовая-Спасская до ул. Маши Порываевой) и на ул. Маши Порываевой (от проспекта Академика Сахарова до ул. Каланчевская); до 13:30 на проспекте Академика Сахарова (от ул. Садовая-Спасская до Сретенского бульвара); с 10:00 до 19:30 на ул. Спасская (от Скорняжного пер. до ул. Садовая-Спасская)», — говорится в сообщении.

На участках ограничений также запрещена парковка, к некоторым городским объектам нельзя будет подъехать со стороны Садового кольца. Водителям рекомендуют планировать маршрут заранее, для поездок в центр использовать метро.

Ранее Агентство городских новостей сообщало, что столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рекомендует москвичам использовать метро для поездок в центр в воскресенье.