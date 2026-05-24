«На душе стало спокойнее»: в Челябинске перекрасили злополучную детскую площадку в цвет «Барби»

В Челябинске управляйка сменила украинские цвета площадки на розовые.

Источник: Соцсети

Детская площадка, недавно прославившаяся сине-желтой расцветкой, сменила имидж. После публикаций в СМИ сотрудники управляющей компании заново покрасили игровой комплекс — теперь он выполнен в розово-синих тонах.

Напомним, предыдущее сочетание цветов вызвало у жителей ассоциации с флагом Украины. Первой на это публично указала экс-депутат Заксобрания области Ольга Мухометьярова.

— На душе стало спокойнее. Спасибо журналистам и всем, кто поддерживает мои взгляды, — прокомментировала Ольга Мухометьярова.

Ранее в управляющей компании объясняли выбор синего и желтого наличием краски. Какую именно краску нашли на этот раз, не уточняется, но результат перед глазами — вместо политических споров во дворе теперь царят оттенки беззаботного детства.