«Ротор» бился до финального свистка, но яркая атака не отыграла стартовый дефицит

Первая встреча команд, прошедшая 20 мая в Волгограде, завершилась уверенной победой «Акрона» со счётом 2:0. Оба мяча в том матче забил форвард Беншимол, и этот результат поставил «Ротор» в сложное положение: для выхода в РПЛ волгоградцам требовалось побеждать с разницей минимум в два мяча. С первых минут ответной встречи «Ротор», которому терять было нечего, продемонстрировал высокую интенсивность и нацеленность на атаку. Главный тренер Дмитрий Парфёнов вернулся к привычной схеме с четвёркой защитников, что заметно оживило игру команды. Волгоградцы атаковали на протяжении всего матча и при первой возможности обстреливали ворота с дальней дистанции, но это явно не их конёк. Красивые голы дальними ударами забивает только Давид Давидян, но он сегодня остался вне заявки. Тем не менее команда создала массу опасных моментов. Реализовать их могли Саид Алиев, Абу‑Саид Эльдарушев и Александр Трошечкин, который даже забил гол, но он был отменён из‑за офсайда. По итогам первых 45 минут преимущество «Ротора» выглядело неоспоримым. Команда настолько горела желанием забить, что не оставалось сомнений в том, кто сегодня уйдёт победителем. Второй тайм начался с быстрого гола волгоградцев. Сине-голубые сразу пошли в атаку: на 49‑й минуте Александр Трошечкин не стал бить по воротам, а отдал передачу направо Саиду Алиеву, тот прострелил на дальнюю штангу, а Глеб Шильников на грани офсайда замкнул передачу — счёт стал 1:0 в пользу «Ротора».После забитого мяча сине-голубые поймали кураж и прижали «Акрон» к воротам. На 68‑й минуте Саид Алиев удвоил счёт: после фланговой подачи он обработал мяч и вторым касание отправил его в угол ворот, но арбитр отменил гол. После вмешательства VAR было зафиксировано спорное нарушение правил со стороны Абу‑Саида Эльдарушева.