Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав ужесточит контроль за освидетельствованием водителей

Министерство здравоохранения проверит наркологические центры по всему Казахстану после жалоб на освидетельствование водителей, сообщает Zakon.kz.

Источник: KOMU News/Ashleigh Jackson

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила провести комплексную проверку региональных наркологических центров из-за нарушений при медосвидетельствовании водителей, сообщило ведомство 24 мая 2026 года.

На совещании рассмотрели обращения граждан, депутатские запросы и факты несоблюдения процедур при проверке на состояние алкогольного опьянения.

Комитет медицинского и фармацевтического контроля проверит, как центры соблюдают действующие стандарты и порядок освидетельствования. В случае выявления нарушений материалы передадут в правоохранительные органы.

Также Минздрав намерен внести изменения в приказ, регулирующий процедуру медосвидетельствования. В ведомстве заявили, что это должно повысить прозрачность процесса, защитить права граждан и исключить спорные ситуации. Также в министерстве отметили, что вопрос находится на особом контроле.

Ранее депутат Мурат Абенов вновь высказался о необходимости отмены использования алкотестеров.