Проблемы с психикой угрозы: что известно о стрельбе у Белого дома

В ночь на воскресенье, 24 мая, по московскому времени неподалеку от Белого дома в Соединенных Штатах произошла стрельба. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно о происшествии к этому часу.

Как произошла стрельба.

Изначально о нападении сообщили журналисты ABC и NBC. По информации репортеров, снаружи Белого дома в Вашингтоне было слышно около 20−30 выстрелов, после чего представителей прессы направили в зал для брифингов.

— Когда мы были в Белом доме, было слышно много выстрелов. Нам сказали бежать в зал для пресс-брифингов, — рассказала в соцсети Х журналистка ABC News Селина Ван.

По информации Deadline, неизвестный около 18:00 по местному времени подошел к контрольно-пропускному пункту Секретной службы в районе 17-й улицы и северо-западной части Пенсильвания-авеню. По мере приближения он достал оружие из сумки и стал стрелять в дежурных офицеров. Подозреваемый скончался от ответного огня.

Спустя примерно час телеканал Fox News сообщил о нейтрализации стрелка. Президент США Дональд Трамп не пострадал и находится в безопасности.

— Он три раза выстрелил в сторону Белого дома, и сотрудники секретной службы США открыли ответный огонь. Мы не знаем, сколько выстрелов они сделали, его нейтрализовали, — рассказали в эфире.

В свою очередь, издание Deadline, ссылаясь на заявление Секретной службы Соединенных Штатов сообщило, что стрелок скончался от полученных ранений уже в больнице.

В общей сложности в результате стрельбы огнестрельные ранения получили два человека. По информации CNN, один из них — случайный прохожий.

Что известно о стрелке.

Подозреваемого в стрельбе идентифицировали как 21-летнего Насира Беста из штата Мэриленд, сообщают Fox News и NBC News со ссылкой на свои источники.

Бест уже привлекал внимание правоохранительных органов и имел проблемы с психикой. Fox News также сообщает, что 26 июня 2025 года его задерживала Секретная служба за угрозы в адрес агентов, а 10 июля того же года — за проникновение в запрещенную зону.

ФБР подключилось к расследованию. Следователи изучают действия подозреваемого и обстоятельства инцидента. На момент публикации официальный мотив нападения не был озвучен.

В начале мая произошел еще один инцидент со стрельбой возле американской администрации. 4 мая несколько выстрелов раздались в районе Белого дома. В результате на территории резиденции президента США Дональда Трампа был введен режим усиленной безопасности. Позже в Секретной службе США сообщили, что сотрудник правоохранительных органов застрелил возле Белого дома одного человека.

