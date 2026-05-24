Российским гимнасткам вернули флаг на ЧЕ в Болгарии

Российские спортсменки смогут выступить под флагом своей страны на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба European Gymnastics.
В карточке соревнований среди участников указана сборная России. Исполком Международной федерации гимнастики ранее снял ограничения с российских спортсменов, допустив их к соревнованиям под эгидой федерации с флагом и гимном страны.
Напомним, что World Gymnastics отстранила российских и белорусских гимнастов в марте 2022 года, однако смягчила санкции в 2024 году, позволив выступать в нейтральном статусе.
Чемпионат Европы в болгарской Варне пройдет с 27 по 31 мая.
