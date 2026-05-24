Красноярские регбийные клубы одержали крупные победы

«Енисей-СТМ» в гостях не заметил московскую «Славу» — 64:5. Всё было кончено уже в первом тайме, когда «тяжелая машина» приземлила шесть попыток. Дубль на счету Никиты Чурашова, по разу отличились Кононов, Белослудцев, Симпликевич, Эстерхейзен, Темнов, Орлик и Илофф. Тимур Маслов забил семь реализаций, Будыченко добавил еще одну и штрафной.
Не менее безжалостным накануне оказался «Красный Яр», разгромивший «ВВА-Подмосковье» 68:12.
Теперь красноярское дерби неизбежно: полуфинал пройдет на стадионе «Красного Яра» с 19 по 22 июня. А уже 31 мая эти же соперники сойдутся там же в чемпионате России.