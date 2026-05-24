Фармаколог Борозденко: следующее поколение допинга — генетическое

Хотя ученые говорят о будущем, преценденты применения генетического допинга уже были. В 2024 году во время Олимпиады не утихали споры о правомерности допуска к соревнованиям двух спортсменок — Иман Хелиф и Линь Юйтин. И алжирская, и тайваньская боксерши увезли с Олимпиады золото, однако ранее они были дисквалифицированы Международной ассоциацией бокса из-за того, что не прошли гендерные тесты. Споры начались еще в 2022 году. После многочисленных жалоб тренеров, поданных в Международную ассоциацию бокса (IBA), боксерши согласились на гендерное тестирование. Лаборатория обнаружила результаты, которые не соответствовали критериям участия в соревнованиях IBA среди женщин. Логично предположить, что, по результатам исследований, проведенных IBA, в их клетках нашли XY-хромосомы, определяющие генотип мужчины. Их гормональный дисбаланс дает им явное преимущество перед их коллегами-женщинами в соответствующих весовых категориях.