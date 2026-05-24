В Аксайском районе 7-летний ребенок попал под колеса автомобиля

В Аксайском районе водитель Nissan сбил ребенка, который перебегал дорогу.

Источник: Комсомольская правда

В станице Мишкинской Аксайского района 7-летний пешеход пострадал при наезде легкового автомобиля. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Ростовской области.

— Авария произошла в 15:05 на улице Просвещения, 33. По предварительным данным, ребенок перебегал дорогу справа налево перед автомобилем Nissan Leaf под управлением 35-летнего водителя. В результате наезда несовершеннолетний получил травмы, — написали в ведомстве.

Госавтоинспекция Ростовской области призвала родителей напоминать детям о правилах безопасности на дорогах и быть для них примером дисциплинированных участников движения.

Напомним, 22 мая в Ростове-на-Дону произошло смертельное ДТП. 40-летний водитель Kia Rio погиб при опрокидывании автомобиля. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, после чего машина опрокинулась. Водитель скончался на месте до прибытия медиков. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следователи.

