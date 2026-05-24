В Аксайском районе 7-летний ребенок попал под колеса автомобиля

Напомним, 22 мая в Ростове-на-Дону произошло смертельное ДТП. 40-летний водитель Kia Rio погиб при опрокидывании автомобиля. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, после чего машина опрокинулась. Водитель скончался на месте до прибытия медиков. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следователи.