Психолог посоветовала новосибирцам не ходить на выпускной к детям

По словам эксперта, гиперопека на неофициальной части праздника мешает подросткам перейти во взрослую жизнь и может привести к двум негативным сценариям — инфантильности или бунту.

Источник: Om1 Новосибирск

Психолог Марианна Абравитова заявила, что родителям не стоит приходить на неофициальную часть школьного выпускного в интервью изданию «Абзац».

Гиперопека всегда во вред, считает специалист. Если родители приходят на праздник, они вторгаются на чужую территорию, ведь дети — отдельные личности, а не собственность родителей. Абравитова пояснила, что в такой ситуации возможны два сценария.

Первый — инфантилизация, то есть болезненная привязанность и постоянная оглядка на родителей. Второй — желание отдалиться и порвать с контролем, когда подростки хотят попробовать всё, что было под запретом.

Психолог рекомендует родителям больше доверять детям. Заранее, до выпускного, стоит спокойно обсудить с ними важные моменты и предостережения, но без запугиваний. Лучше оставить ребятам пространство для самостоятельного празднования — это станет для них символическим шагом во взрослую жизнь.