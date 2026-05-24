Психолог посоветовала новосибирцам не ходить на выпускной к детям

Психолог Марианна Абравитова заявила, что родителям не стоит приходить на неофициальную часть школьного выпускного в интервью изданию «Абзац».
Гиперопека всегда во вред, считает специалист. Если родители приходят на праздник, они вторгаются на чужую территорию, ведь дети — отдельные личности, а не собственность родителей. Абравитова пояснила, что в такой ситуации возможны два сценария.
Первый — инфантилизация, то есть болезненная привязанность и постоянная оглядка на родителей. Второй — желание отдалиться и порвать с контролем, когда подростки хотят попробовать всё, что было под запретом.
Психолог рекомендует родителям больше доверять детям. Заранее, до выпускного, стоит спокойно обсудить с ними важные моменты и предостережения, но без запугиваний. Лучше оставить ребятам пространство для самостоятельного празднования — это станет для них символическим шагом во взрослую жизнь.