Биография патриарха Московского и Всея Руси Кирилла: путь от техника-картографа до предстоятеля РПЦ

В 1984 году архиепископ Кирилл был освобожден от должности ректора ЛДАиС, его назначили на самостоятельную кафедру — архиепископом Смоленским и Вяземским. В то время Смоленская епархия находилась в упадке: у многих священников не было высшего богословского или светского образования, а храмы находились в аварийном состоянии. Но под руководством Кирилла уже в 1985 году в Смоленске отремонтировали Успенский и Богоявленский соборы, а спустя год — еще 12 храмов.