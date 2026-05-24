Когда последние звонки и выпускные в Хабаровском крае в 2026 году?

В Хабаровском крае учебный год 2025−2026 завершается по традиционному графику, утверждённому Министерством просвещения России. Тысячи школьников уже готовятся к двум главным событиям мая и июня: последнему звонку и выпускным вечерам. Даты торжеств определены заранее, чтобы родители, учителя и сами выпускники могли спланировать празднование и подготовку к экзаменам. В этом году последние звонки прозвенят во всех школах региона почти одновременно, а выпускные вечера пройдут после сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Подробнее — в материале hab.aif.ru.
Когда прозвенит последний звонок в 2026 году?
Последний звонок в Хабаровском крае в 2026 году пройдёт 26 мая. Именно эту дату рекомендовало Министерство просвещения России для всех регионов страны, и краевое министерство образования полностью её поддержало. Торжественные линейки состоятся во всех общеобразовательных школах Хабаровска и районов края. Для девятиклассников и одиннадцатиклассников это станет символическим прощанием с детством и началом нового жизненного этапа.
В большинстве школ линейки пройдут утром или в первой половине дня. В Хабаровске администрация города уже согласовала единый график: в центральных районах мероприятия начнутся с 10−11 часов. Многие учебные заведения планируют провести праздничные концерты и фотосессии прямо во дворах школ. Несмотря на возможные дождливые дни, которые нередки в конце мая на Дальнем Востоке, организаторы заранее готовят запасные варианты в актовых залах.
Когда пройдут выпускные вечера в Хабаровском крае?
Выпускные вечера для одиннадцатиклассников в Хабаровском крае назначены на 27 июня 2026 года. Эта дата также утверждена на федеральном уровне и является единой для большинства регионов. К этому моменту все выпускники уже сдадут ЕГЭ и получат аттестаты. Торжества пройдут в ресторанах, банкетных залах и на открытых площадках Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и других крупных городов края.
В Хабаровске выпускные вечера традиционно собирают тысячи молодых людей. Многие школы организуют общие городские мероприятия или балы для нескольких параллелей одновременно. Родители и выпускники уже сейчас бронируют залы, ведь 27 июня — пик сезона, и свободных площадок остаётся всё меньше. В районах края даты могут незначительно сдвигаться по решению самих школ, но основная масса торжеств пройдёт именно в этот день.
Могут ли школы изменить даты?
Хотя рекомендованные даты являются основными, каждая школа имеет право провести последний звонок в удобный для себя день в пределах последней недели мая. В Хабаровском крае такие корректировки случаются редко и только по уважительным причинам — например, из-за ремонта или региональных праздников. Выпускные вечера, напротив, почти всегда проходят строго 27 июня, поскольку к этой дате завершаются все экзаменационные процедуры.
Министерство образования края настоятельно рекомендует придерживаться единого графика, чтобы избежать путаницы у родителей и самих детей. Любые изменения обязательно согласовываются с районными управлениями образования. Родителям советуют уже сейчас уточнять точную дату и время мероприятия в своей школе, чтобы не пропустить важные организационные моменты.