В Красноярском крае пожилой житель Дубинино продал чужой скот

В Шарыповском муниципальном округе завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летнего жителя посёлка Дубинино. Его подозревают в краже крупного рогатого скота. По данным следствия, в начале ноября 2025 года к хозяйству мужчины прибились чужие животные: бык симментальской породы и тёлка герефордской породы. Спустя некоторое время к жителю Дубинино обратился покупатель, который хотел приобрести скот. Мужчина решил воспользоваться ситуацией и продал чужих животных, получив за них 30 тысяч рублей. В результате его действий законный владелец крупного рогатого скота понёс ущерб на сумму более 130 тысяч рублей. В настоящее время материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в Шарыповский городской суд для рассмотрения по существу, отметили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.