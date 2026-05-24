Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае пожилой житель Дубинино продал чужой скот

В Шарыповском муниципальном округе завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летнего жителя посёлка Дубинино. Его подозревают в краже крупного рогатого.

В Шарыповском муниципальном округе завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летнего жителя посёлка Дубинино. Его подозревают в краже крупного рогатого скота. По данным следствия, в начале ноября 2025 года к хозяйству мужчины прибились чужие животные: бык симментальской породы и тёлка герефордской породы. Спустя некоторое время к жителю Дубинино обратился покупатель, который хотел приобрести скот. Мужчина решил воспользоваться ситуацией и продал чужих животных, получив за них 30 тысяч рублей. В результате его действий законный владелец крупного рогатого скота понёс ущерб на сумму более 130 тысяч рублей. В настоящее время материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в Шарыповский городской суд для рассмотрения по существу, отметили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.