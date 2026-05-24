— Не стоит рассчитывать, что ради дружбы с Россией какая-либо страна мира откажется от своих национальных интересов. Что, кстати, нередко делали россияне в своей истории. Всегда надо искать точки соприкосновения, чем прекрасно занимается наш президент. Общие интересы. Общие противники, в этом смысле, тоже являются весьма сближающим фактором, особенно если они действуют так топорно, как сегодня нынешний Запад. Чем больше он давит на Китай и Россию, тем больше они добиваются соединения интересов России и Китая и уже добились, что это сближение называется теперь всеобъемлющим стратегическим партнерством. Но если они дальше будут действовать в этом ключе, мы можем увидеть еще какую-то форму взаимодействия, которое им точно не понравится.