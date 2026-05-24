Рост цен на продукты в Ростовской области поможет сдержать летний урожай

В ближайшие месяцы овощи и зелень немного подешевеют.

Новый урожай сможет замедлить рост цен на продукты в Ростовской области. Об этом сообщает rostovgazeta, ссылаясь на экономиста и управляющего партнёра консалтинговой компании Наталью Швецову.

Как считает эксперт, в ближайшие месяцы овощи и зелень могут стать дешевле. Это касается огурцов, помидоров, ранних овощей и свежей зелени.

По её словам, летом предложение сельхозпродукции традиционно растёт, а из-за этого снижается давление на цены. Сезонный урожай помогает частично сдерживать продовольственную инфляцию.

Но полностью остановить подорожание продуктов не удастся. Как считает Швецова, переработанные товары, мясо, рыба, сладости и продукция с дорогой логистикой могут продолжить дорожать.