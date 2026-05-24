Историк Стариков — о миграции, фейках и ИИ

Писатель, общественный деятель, историк и политический аналитик Николай Стариков приехал в Волгоград, чтобы представить новую книгу и встретиться с читателями. Корреспонденту «АиФ-Волгоград» удалось поговорить с экспертом о том, что сегодня волнует россиян: о внешней политике и внутренних проблемах России.
Никита Ситников, "АиФ-Волгоград: Николай Викторович, в последний раз вы были в Волгограде в 2023 году, как изменился с тех пор город?
Николай Стариков: Волгоград — один из моих любимых городов. Я каждый раз открываю здесь для себя что-то новое. Город с каждым разом становится все красивее, ухоженнее, респектабельнее.
— Каков план поездки на этот раз?
— Презентация новой книги «Русские не сдаются. Жизнь за Россию», где одна из глав посвящена герою Сталинградской битвы Василию Чуйкову. Написав её, я уже по-иному прохожу по местам, где был прежде. И, конечно, не перестаю восхищаться мужеством жителей города, солдат Красной Армии, которые в совершенно невероятной битве смогли не только выстоять, но и победить.
«Ради дружбы с Россией никто не откажется от своих интересов».
— Вопрос, которым задаются читатели «АиФ-Волгоград», касается не только экономики, но и большой политики. Многие не понимают: почему Россия продолжает поставлять газ в Европу, недружественным странам?
— По моему мнению, торговать с противником — достаточно странно. Но, как мне видится, Россия хочет сохранить образ страны, которая не разрывает экономические связи по политическим мотивам. Чтобы любому россиянину, который погрузится в эту проблему, было понятно, что железный занавес опустили не мы. Уже второй раз в истории он опускается с той стороны.
— Совсем недавно глава нашего государства Владимир Путин побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Было подписано больше 40 документов о сотрудничестве, стороны обсудили стратегическое партнерство, экономическое сотрудничество и международную повестку. Вопрос от наших читателей: на что мы можем рассчитывать во взаимодействии с китайскими партнерами и на что рассчитывать не стоит?
— Не стоит рассчитывать, что ради дружбы с Россией какая-либо страна мира откажется от своих национальных интересов. Что, кстати, нередко делали россияне в своей истории. Всегда надо искать точки соприкосновения, чем прекрасно занимается наш президент. Общие интересы. Общие противники, в этом смысле, тоже являются весьма сближающим фактором, особенно если они действуют так топорно, как сегодня нынешний Запад. Чем больше он давит на Китай и Россию, тем больше они добиваются соединения интересов России и Китая и уже добились, что это сближение называется теперь всеобъемлющим стратегическим партнерством. Но если они дальше будут действовать в этом ключе, мы можем увидеть еще какую-то форму взаимодействия, которое им точно не понравится.
— В наши дни в мессенджерах и некоторых СМИ происходят врем от времени вбросы фейковой информации. Как, на ваш взгляд, ей противостоять?
— Распространение ложной информации может происходить по нескольким причинам. Первая — пишущий не понимает, как устроен мир. Второе — он не подверг информацию критическому осмыслению. И третье — он это делает сознательно. Но тогда встаёт вопрос: в чём сознательность его действия? Ему кто-то платит? Или ему просто нравится обманывать людей? Других причин не существует.
Если вы увидели, что источник вместо информации «впихивает» вам эмоции или ложь — просто не читайте его. Зачем читать дурака или дезинформатора? Читать надо тех, кто несет правдивую информацию и дает вам возможность самим её проанализировать, учит чему-то полезному. Это мне кажется очевидным, но, к сожалению, не всегда получается так сделать.
«ИИ — это способ влияния на умы».
— Николай Викторович, а что вы думаете об искусственном интеллекте? Эта тема всех сейчас волнует, об ИИ невозможно не говорить. Как вы считаете, это изобретение человечества нам принесет больше пользы или вреда?
— Все изобретения человечества несли с собой пользу и вред. Например, огонь. Да, из-за него случаются пожары, но в то же время без огня сложно представить себе человеческую цивилизацию.
Для большинства людей ИИ сводится к написанию текстов и подсказкам двоечникам на экзамене. Но на самом деле это способ влияния на умы. Он обладает знаниями, которые заложены в него людьми. К примеру, нейросеть, сделанная китайцами, расскажет пользователю об освободительной борьбе китайского народа, о величии Мао Цзэдуна и его трудов. А на тот же самый вопрос, заданный ИИ, разработанному американцами, вы рискуете получить диаметрально противоположный ответ.
Другая сторона вопроса: мы уже слышали истории, когда ИИ подтолкнул кого-то к самоубийству. Но искусственный интеллект не может мыслить, его кто-то научил. Значит, этого хотел создатель программы?
Представьте, что была бы выпущена, не дай Бог, какая-то книга, которая на каждой странице призывала читающего покончить с собой. Наверное, её быстро изъяли бы из продажи, потому что её вред и античеловечность были бы очевидны. А с ИИ всё закамуфлировано под нечто, якобы не имеющее авторства.
За книгу несут ответ автор, издательство. А кто несёт ответственность за искусственный интеллект? Компания, которая его создала? Я что-то пока не слышал о таких судебных процессах. Как не приходилось мне слышать и о том, чтобы ИИ, к примеру, вернул мужа в семью, решил конфликт между отцами и детьми или спас человека, когда он стоял на грани принятия страшного решения: покончить с собой в сложной жизненной ситуации.
— А как скоро его будут применять при ведении военных действий, как считаете?
— Его уже применяют. Его применяют каждый день. И каждый день его применение становится все более осознанным, все более масштабным, все более качественным. Поэтому вопрос перехода войны с применением этих компьютерных технологий на новый уровень — это вопрос лет, причем нескольких. Это будет, на мой взгляд что-то очень похожее на то, что нам показывали в американском фильме «Терминатор».
— Вы думаете это будут машины, которые будут воевать вместо людей?
— Я как человек не военный, не могу себе представить, как это будет выполняться. Но речь идет, с одной стороны, насколько я понимаю, о конкретных машинах, которые без участия человека, таким образом сохраняя жизнь солдата, будут решать какие-то военные задачи. Это раз. Второе, это компьютерный разум, который сможет анализировать быстро информацию с поля боя, получая ее из тысяч источников и выдавать рекомендации конкретному солдату, конкретному, возможно, беспилотному танку и конкретному морскому, воздушному беспилотнику, куда они должны лететь, что они должны поразить.
— Вы упомянули бытовой уровень использования ИИ, и это тоже в широкой мере волнует людей — засилие искусственного интеллекта, который используют в образовании, который все чаще заменяет людям собеседника. Как Вы думаете, это в ближайшее время каким-то образом будет регулироваться на высшем уровне?
— Это надо регулировать. Наверное, нет ничего плохого в том, что человек разговаривает с какой-то колонкой. Но желание получать информацию легко и быстро, не запоминая её, не делая самому работы — это мы знаем из наших сказок про Емелю, лежавшего на печи.
Когда калачи сами залетают в рот — это удобно и хорошо. Но система воспитания всегда двигалась в одном направлении: школьника принуждают учить стихи, складывать цифры, развивать свой мозг, запоминать тексты, узнавать правила правописания, как устроен мир. Поначалу ему всё это может казаться сложным и ненужным. Но впоследствии он становится взрослым человеком, который умеет читать, считать, писать, имеет представление о том, как устроена вселенная. И по-другому научить невозможно. Иначе это будет не очень образованный, не очень умный человек, не способный критически осмыслить информацию. И через некоторое время можно будет рассказывать о том, что Земля плоская и стоит на трех китах. И люди будут искренне в это верить. Я, конечно, утрирую, но такая опасность существует.