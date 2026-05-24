Делегация Хабаровского края примет участие в форуме «Единой России» во Владивостоке

Во Владивостоке 25 мая состоится отчётно-программный форум партии «Единая Россия» «Есть результат!». Хабаровский край направил одну из самых крупных делегаций в ДФО. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, участники форума обсудят комплексное развитие городов и сёл на Дальнем Востоке, повышение привлекательности территорий для проживания, кадровое обеспечение, экономический рост и внедрение инноваций для технологического суверенитета. Также будут выработаны предложения для включения в новую Народную программу партии.
В форуме примут участие заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и первый заместитель Председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Среди участников — ветераны спецоперации, эксперты из сфер строительства, экономики и энергетики, представители профильных министерств и креативной экономики.
«В декабре 2013 года Президент России Владимир Владимирович Путин обозначил развитие Дальнего Востока как национальный приоритет на весь XXI век. По его поручению вся система управления макрорегионом была перенастроена, появились новые инструменты для привлечения инвестиций, создания новых предприятий и улучшения качества жизни людей в регионах», — сказал Юрий Трутнев.
Владимир Якушев подчеркнул, что развитие территорий — это создание условий, в которых люди захотят связать будущее с регионом.
От Хабаровского края во Владивосток отправились вице-губернатор Сергей Кузнецов, депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Максим Иванов, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, а также депутаты всех уровней, активисты «Молодой Гвардии», представительницы «Женского движения Единой России» и общественных организаций. Всего делегация насчитывает свыше 40 человек.
«Благодаря связке “Президент — полпред — губернатор — партия” Хабаровский край превратился в центр опережающего экономического роста. Теперь наша задача — конвертировать накопленные ресурсы в новые школы, больницы, дороги и благоустроенные дворы. И Народная программа 2.0 в этом поможет», — сказал Максим Иванов.
Завершится форум пленарным заседанием, где подведут итоги работы.
