Участник СВО смог получить положенную выплату только после вмешательства прокуратуры Комсомольска

Комсомольчанин получил ранение в зоне боевых действий и хотел получить единовременную материальную помощь. Однако хотя военнослужащий уже долгое время живет в Комсомольске, у него нет регистрации на территории города — поэтому в выплате ему отказали. Прокурор защитил права мужчины в суде, в итоге тот получил выплату в размере 150 тысяч рублей.