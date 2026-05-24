Трамп поблагодарил Секретную службу США за работу при стрельбе у Белого дома

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы после стрельбы у Белого дома. Инцидент произошел вечером в субботу, когда мужчина открыл огонь у одного из контрольно-пропускных пунктов. Об этом американский лидер написал в Truth Social.