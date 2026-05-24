Трамп поблагодарил Секретную службу США за работу при стрельбе у Белого дома

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы после стрельбы у Белого дома. Инцидент произошел вечером в субботу, когда мужчина открыл огонь у одного из контрольно-пропускных пунктов. Об этом американский лидер написал в Truth Social.
По данным Секретной службы США, нападавший подошел к пункту охраны у 17-й улицы и Пенсильвания-авеню, достал оружие из сумки и начал стрелять. Сотрудники службы открыли ответный огонь. Стрелявший получил смертельные ранения.
«Благодарю Секретную службу и правоохранительные органы за оперативные и профессиональные действия, совершенные этим вечером против стрелявшего у Белого дома», — написал Трамп.
В момент инцидента президент находился в Белом доме, он не пострадал. При стрельбе также был ранен случайный прохожий. Американские СМИ сообщают, что нападавший ранее попадал в поле зрения полиции и имел психические отклонения.
Немногим ранее KP.RU писал, что вооруженный мужчина пытался прорваться на прием корреспондентов при Белом доме с участием Трампа. Стрелявшим оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. После инцидента Трамп перенес мероприятие и анонсировал отдельную пресс-конференцию.