В ГАИ сообщили, где в Башкирии проходят сплошные проверки водителей

В утренние часы на 103-м км автодороги Уфа-Янаул и на трассе Р-240 (подъезд к автодороге М-12) сотрудники госавтоинспекции проводят сплошные проверки участников дорожного движения.
В рейдах задействованы экипажи отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ.
Основная цель проверок — это профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей.
«Прошу отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. Они направлены на вашу безопасность и безопасность ваших близких на дорогах республики», — обратился к гражданам начальник ГАИ РБ Владимир Севастьянов.