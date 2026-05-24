В ГАИ сообщили, где в Башкирии проходят сплошные проверки водителей

Инспекторы ДПС выявляют нарушителей ПДД.

Источник: Башинформ

В утренние часы на 103-м км автодороги Уфа-Янаул и на трассе Р-240 (подъезд к автодороге М-12) сотрудники госавтоинспекции проводят сплошные проверки участников дорожного движения.

В рейдах задействованы экипажи отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ.

Основная цель проверок — это профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей.

«Прошу отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. Они направлены на вашу безопасность и безопасность ваших близких на дорогах республики», — обратился к гражданам начальник ГАИ РБ Владимир Севастьянов.