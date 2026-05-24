В Луганске почтили память погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

В Луганске порядка 200 почтили память погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР.

Источник: © РИА Новости

ЛУГАНСК, 23 мая — РИА Новости. Порядка 200 жителей Луганска, представители власти, активисты и члены молодежных организаций почтили акцией в Луганске память погибших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Присутствующие возложили цветы к памятнику «Учителю» в Луганске и почтили память погибших минутой молчания.

«Независимо от возраста — 15 или 17, или 20 лет, для всех нас они наши дети. Наши дети, которые ждали последнего звонка, которые жили в своем общежитии, не ожидая такой подлости, которую совершили эти подонки, воюя с детьми. Нет ничего святого. Для Луганской Народной Республики на всю жизнь это останется незаживающей раной. Это нельзя забыть, это нельзя простить», — сказал на мероприятии депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий.

Зампредседателя правительства ЛНР Иван Кусов, присутствовавший на мероприятии, сообщил, что на акцию собрались порядка 200 человек, но жители города приходят весь день к этому месту и несут цветы в память о погибших студентах.

«В течение дня здесь было много людей, и еще будут идти и сегодня и завтра… Сейчас порядка 200 человек. Была беспилотная опасность, но люди не разошлись, почтили и только потом начали расходиться», — сообщил Кусов.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. Согласно последним данным МЧС, в результате произошедшего погибли 18 человек.

