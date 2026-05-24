В Самаре приведут в порядок убежища в домах

В Самаре не все укрытия в многоквартирных домах оказались пригодны к приему людей. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева их приведут в порядок в кратчайшие сроки. Об этом стало известно во время объезда города, который глава региона провел 23 мая 2026 года.