Жителей Нью-Йорка предупредили о масштабных наводнениях

В различных районах Нью-Йорка возможны подтопления в связи с непрекращающимися обильными осадками. Об этом предупредил жителей мегаполиса мэр Зохран Мамдани в социальной сети X.
Мэр сообщил, что после прошедшего днем дождя, ночь в мегаполисе также обещает быть неспокойной в плане погоды. Согласно его прогнозу, самый сильный ливень ожидается ранним утром. Он будет идти до полудня воскресенья по местному времени.
Мамдани отметил, что несмотря на отсутствие текущих прогнозов внезапных разрушительных паводков со стороны профильных служб, погодная ситуация может измениться очень быстро.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова прокомментировала возможное влияние зарождающейся новой фазы мощнейшего явления Эль-Ниньо на климатические условия в России.
