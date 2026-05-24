500 тонн томатов вернулись из Омской области в Казахстан из-за опасного вируса

Управление Россельхознадзора по Омской области запретило оборот 40 партий импортных свежих томатов. Общий вес такой продукции превысил 500 тонн. Причина — заражение вирусом коричневой морщинистости плодов томата.
Всего в 12 случаях собственники грузов решили уничтожить заражённые томаты под контролем специалистов Россельхознадзора. Ещё 28 партий вернули странам-экспортёрам.
В ведомстве также сообщили об этом об одном из недавних инцидентов. Так, 19 мая на оптовом складе в Омске специалисты ведомства обнаружили признаки заражения партии томатов весом 15 тонн. Продукция поступила из Республики Казахстан. Лабораторная экспертиза, проведённая омским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества продукции АПК», подтвердила наличие вируса. В итоге партию вернули в Казахстан.
Отмечается, что вирус опасен для растений семейства паслёновых, иначе говоря — для томатов и перца. Он способен уничтожить 70−80% урожая. Особенно рискуют тепличные хозяйства: попав в промышленную теплицу, патоген может погубить все растения за неделю. При этом для людей и животных вирус безопасен.